Александр Широкорад: Реваншист Мерц доиграется до «Восточногерманского Майдана»

«Единую Германию — в клочья!» — Путин может исправить ошибку Сталина и исполнить желание Рузвельта Александр Широкорад Фото: Christophe Gateau / DPA/ Global Look Press Германский канцлер Фридрих Мерц призвал ФРГ быть готовой к войне с Россией к 2030 году.