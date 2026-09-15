БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: Реваншист Мерц доиграется до «Восточногерманского Майдана»

Александр Широкорад: Реваншист Мерц доиграется до «Восточногерманского Майдана»

«Единую Германию — в клочья!» — Путин может исправить ошибку Сталина и исполнить желание Рузвельта Александр Широкорад Фото: Christophe Gateau / DPA/ Global Look Press Германский канцлер Фридрих Мерц призвал ФРГ быть готовой к войне с Россией к 2030 году.

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