Главный тренер «Зенита» Семак про девушек-инстаграмщиц: «Тяжелый случай. Не советую никому»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сыграл с женой Анной в игру, популярную в настоящее время в социальных сетях — «10 из 10, но…»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сыграл с женой Анной в игру, популярную в настоящее время в социальных сетях — «10 из 10, но…»Соответствующее видео супруга Семака опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 1,9 млн подписчиков.
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