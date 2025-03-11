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SPORT24.ru

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Главный тренер «Зенита» Семак про девушек-инстаграмщиц: «Тяжелый случай. Не советую никому»

Главный тренер «Зенита» Семак про девушек-инстаграмщиц: «Тяжелый случай. Не советую никому»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сыграл с женой Анной в игру, популярную в настоящее время в социальных сетях — «10 из 10, но…»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сыграл с женой Анной в игру, популярную в настоящее время в социальных сетях — «10 из 10, но…»Соответствующее видео супруга Семака опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 1,9 млн подписчиков.

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