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Прорыв в диагностике первичного альдостеронизма при стойкой гипертонии

Прорыв в диагностике первичного альдостеронизма при стойкой гипертонии

Около 20% пациентов со стойкой гипертонией имеют первичный альдостеронизм (ПА), однако диагноз часто не ставится из-за ограничений стандартных методов обследования.

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