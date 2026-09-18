В Новосибирске 18 сентября пройдут ливни и грозы с порывами ветра

В Новосибирске 18 сентября ожидается облачная погода с дождями, а по области пройдут грозы с порывистым ветром.
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