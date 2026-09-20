Джон Миршаймер: Запад должен молиться на Путина, а мечтать о его замене — самоубийство Россия реально разочаровалась в «западных ценностях», но до ее противников это никак не дойдет Алексей Песков На фото: профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.