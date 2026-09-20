Джон Миршаймер: Запад должен молиться на Путина, а мечтать о его замене — самоубийство Россия реально разочаровалась в «западных ценностях», но до ее противников это никак не дойдет Алексей Песков На фото: профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.
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Этому про Х фессору из бандитской сраны(никак не страны)нужно бы знать Россия всегда восстанавливается какие бы напасти на неё не свалились. Ну, а если вдруг запад пожелает самоуничтожиться на Земле, то в России есть командиры, которые применят не только сигнальные ракеты
Что интересно, профессор Джон Миршаймер,на передаче в разговоре с политологом Саймоном,сказал,что Россия напрямую воюет с Америкой и никак не может быть переговорщиком в этой войне.Хотя многие ведущие и политологи,проявляют какие то симпатии к Трампу.
Только этому Западу глубоко плевать на своих граждан, а тем более, на россиян. ГИТЛЕР СИЛЬНО КОГО-ТО ЖАЛЕЛ?!! Так вот ГИТЛЕР - ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПАДА!! И ничего, с веками, не меняется!! Одиночки там иногда прозревают, но толку НЕТ!!
Когда я читаю о нас и о "них", возникает вопрос - чем мы отличаемся, если выделить основное в этом отличии. И прихожу к мысли, что основное отличие - в способе выживания на планете. Мы и "они" это труд народа. От этого не уйдёшь. Мы и "они" это наличие в народах элит. Тоже не уйдёшь от этого. Элиты это правящее сословие. И у нас и у "них" оно во многом паразитирующее сословие. Тоже не уйти от этого. Так в чём различие нас от "них". Приходишь к выводу - наша элита паразитирует на нашем же народе. Их элита паразитирует на народах чужих значительно в большей мере , чем на своём. Это паразитирование "колониализмом" называется. И мы его разрушаем. Вот отсюда их ненависть. Ненависть их элиты к нашей элите. А от этого и к нашему народу, который не хочет сковырнуть свою элиту, такую неудобную, глупую, непонятную , для них. А вот понятная будет, если с ними заодно и в их подчинении. Тогда и наступит всемирное благоденствие. Ха, а кого грабить то будете, господа хорошие?
Не было нет и никогда не будет между нами не то что любви , даже простого взаимопонимания. Они исконные ВРАГИ на века. И это уже идет из глубины истории. И это не НАША прихоть или приоритет. Это все ихний менталитет и злоба на НАС РОССИЯН, да и зависть не на последнем месте.
Нашу терпеливость принимают за слабость. А зря. Не даром есть пословица, что мы долго запрягаем, но быстро ездим. Её приписывают Бисмарку, который обломал о нас свои крысиные зубы.