В Челябинске проверят эффективность повышения транспортной доступности

Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона. Как рассказали в пресс-службе ведомства, к анализу проведенных мероприятий по улучшению транспортной доступности в областном центре уже приступили.
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