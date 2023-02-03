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В Челябинске проверят эффективность повышения транспортной доступности

В Челябинске проверят эффективность повышения транспортной доступности

Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона. Как рассказали в пресс-службе ведомства, к анализу проведенных мероприятий по улучшению транспортной доступности в областном центре уже приступили.

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