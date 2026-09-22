Чемпион UFC Стрикленд попал в аварию на внедорожнике

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд сообщил, что попал в автомобильную аварию в Лас-Вегасе. Инцидент произошел в ночь на 21 сентября, когда спортсмен находился на пассажирском сиденье внедорожного мотовездехода.