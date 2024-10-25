Глава ведомства поручил передать уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного...

В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России.
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