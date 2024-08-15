Что известно о проблемах YouTube и Google в России

С начала августа пользователи жалуются на проблемы с сервисами Google в России. Больше всего претензий возникает к работе YouTube – многие отмечают, что скорость загрузки видео на хостинге сильно упала, или же видео вообще перестают загружаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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