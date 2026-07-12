Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Хасанби БИДЖИЕВ: У Франции Мбаппе и Дембеле работают на сто процентов и в обороне. Как раз этого не хватило Бразилии

Хасанби БИДЖИЕВ: У Франции Мбаппе и Дембеле работают на сто процентов и в обороне. Как раз этого не хватило Бразилии

В полуфиналах все будут осторожничать - цена ошибки слишком велика «Спорт уик-энд» обсудил ход плей-офф чемпионата мира с бывшим главным тренером махачкалинского «Динамо», экс-вратарём московских ЦСКА и «Локомотива» Хасанби Биджиевым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии