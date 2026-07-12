Хасанби БИДЖИЕВ: У Франции Мбаппе и Дембеле работают на сто процентов и в обороне. Как раз этого не хватило Бразилии

В полуфиналах все будут осторожничать - цена ошибки слишком велика «Спорт уик-энд» обсудил ход плей-офф чемпионата мира с бывшим главным тренером махачкалинского «Динамо», экс-вратарём московских ЦСКА и «Локомотива» Хасанби Биджиевым.