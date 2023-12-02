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Госуслуга по приему документов для ведения плана подземных коммуникаций доступна на mos.ru

Госуслуга по приему документов для ведения плана подземных коммуникаций доступна на mos.ru

Государственная услуга по приемке исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве будет предоставляться только в электронном виде на портале mos.

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