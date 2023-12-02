Госуслуга по приему документов для ведения плана подземных коммуникаций доступна на mos.ru

Государственная услуга по приемке исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве будет предоставляться только в электронном виде на портале mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии