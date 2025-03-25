Работавший на украинские спецслужбы работник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России задержан ФСБ

Игорь Кузнецов

Есть разные версии. "Информацию о том, что, что Гордиевский завербован британской MI6, мы получили из резидентуры в Вашингтоне. Был там у нас ценный агент – Олдрич Эймс.", - рассказал полковник Виктор Черкашин. В те годы он работал в контрразведывательном управлении внешней разведки. Была информация, что в день совершения побега за ним вообще не было наружного наблюдения. Наверное, Комитет задействовал особый план на этот случай. Судя по всему нужно было выяснить канал экстренного вывоза агента в случае его провала. Контрразведка умеет хранить свои тайны.