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Работавший на украинские спецслужбы работник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России задержан ФСБ

Работавший на украинские спецслужбы работник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России задержан ФСБ

Российские силовики продолжают выявлять агентуру украинских спецслужб, работающую на территории России.

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Комментарии
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И
Иринушка
Пока не будет смертной казни, эта мразь будет вылезать как грибы и ничего не бояться.....
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14 час.
Игорь Кузнецов
Есть разные версии. &quot;Информацию о том, что, что Гордиевский завербован британской MI6, мы получили из резидентуры в Вашингтоне. Был там у нас ценный агент – Олдрич Эймс.&quot;, -  рассказал полковник Виктор Черкашин. В те годы он работал в контрразведывательном управлении внешней разведки. Была информация, что в день совершения побега за ним вообще не было наружного наблюдения. Наверное, Комитет задействовал особый план на этот случай. Судя по всему нужно было выяснить канал экстренного вывоза агента в случае его провала. Контрразведка умеет хранить свои тайны.
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Там их много.
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10 час.
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