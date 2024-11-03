В Тульской области за 9 месяцев изъяли более 5 тысяч пачек сигарет

В ходе проведения 324 надзорных мероприятий сотрудниками Роспотребнадзора Тульской области в организациях розничной торговли было изъято 5,96 тысячи пачек сигарет, табака для кальяна, курительных смесей, табака для нагревания, жидкостей для электронных средств доставки никотина.