Александр Стояногло: "Людям не нужны подачки. Им нужна нормальная жизнь"

В Молдове власть, похоже, не спешит понять, что людям не нужны подачки, а им нужна нормальная жизнь. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло, передает Noi.