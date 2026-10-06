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Windows 11 ускорили без громких заявлений, теперь система потребляет гораздо меньше ОЗУ и быстрее запускает приложения

Windows 11 ускорили без громких заявлений, теперь система потребляет гораздо меньше ОЗУ и быстрее запускает приложения

После обновления свободной памяти стало заметно больше, а новая функция снижает задержки при запуске приложений После установки функционального обновления Windows 11 26H2 пользователи заметили существенное снижение потребления оперативной памяти в режиме простоя.

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