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Царьград

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Связи экс-министра обороны Украины с Россией вскрыты: Сработали наши спецслужбы

Связи экс-министра обороны Украины с Россией вскрыты: Сработали наши спецслужбы

Российские силовые структуры заявили, что после получения доступа к смартфону бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова были вскрыты его связи с Россией.

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