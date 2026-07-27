Без Zeiss не было бы современных чипов: важнейший партнер ASML расширяет производство компонентов для EUV-литографии

Новая производственная площадка в Германии поможет ускорить выпуск литографических машин и устранить одно из главных узких мест отраслиНемецкая компания Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) объявила об открытии новой производственной базы в Германии, которая позволит увеличить выпуск оптических компонентов для EUV-литографии.