В центре Барнаула временно перестанет работать светофор на одном из перекрестков

Причиной отключения станут плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения В Барнауле 12 октября временно перестанет работать светофор на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской.
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