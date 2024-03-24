Расходный материал пойман. Что с ним делать?

Роман В

Все эти таджикские "террористы" - группа прикрытия, ложный след. Теперь все кивают на Британию. Британию я тоже не исключаю. Но, очень похоже на почерк Моссада. Ну а украинские "чего изволите", здесь, были лишь передаточным звеном. Скорее всего, даже их, использовали в темную.