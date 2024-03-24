Медвежий угол
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Медвежий угол

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Расходный материал пойман. Что с ним делать?

Расходный материал пойман. Что с ним делать?

А нападавшие-то оказались вовсе и не профессионалами. И у заказчиков не было никакого плана их спрятать и тихо вывезти.

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Комментарии
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Роман В
Все эти таджикские &quot;террористы&quot; - группа прикрытия, ложный след. Теперь все кивают на Британию. Британию я тоже не исключаю. Но, очень похоже на почерк Моссада. Ну а украинские &quot;чего изволите&quot;, здесь, были лишь передаточным звеном. Скорее всего, даже их, использовали в темную.
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