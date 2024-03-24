А нападавшие-то оказались вовсе и не профессионалами. И у заказчиков не было никакого плана их спрятать и тихо вывезти.
Расходный материал пойман. Что с ним делать?
Комментарии
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Роман В
Все эти таджикские "террористы" - группа прикрытия, ложный след. Теперь все кивают на Британию. Британию я тоже не исключаю. Но, очень похоже на почерк Моссада. Ну а украинские "чего изволите", здесь, были лишь передаточным звеном. Скорее всего, даже их, использовали в темную.
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5 час.
АА
Алекс Архипов
Не понимаю, почему до сих пор жив Буданов после всех этих терактов?
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3 час.
М
ММ
Сравнять с лицом земли центр Киева!
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2 час.
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