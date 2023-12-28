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Сестра пыталась отравить брата водкой с ядом ради квартиры в ЯНАО

В ЯНАО женщина задумала убить своего брата, чтобы получить его квартиру. Для того, чтобы реализовать задуманное, она подговорила своего собутыльника помочь ей – а именно отравить ее брата во время распития спиртного.

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