Наталья Смирнова: Бойцы осознанно идут защищать свою Родину

Смирнова Наталья Алексеевна, депутат Думы Зубцовского муниципального округа, директор спортивной школы города Зубцова: – Мы знаем огромное количество примеров, когда самые сложные и ответственные задачи решали именно добровольцы, готовые действовать не за страх, а за совесть.