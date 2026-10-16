Народная артистка России Надежда Бабкина раскрыла свою детскую мечту. Бабкину цитирует РИА Новости.Бабкина отметила, что театр «Русская песня», художественным руководителем и директором которого она является, — единственный в России театр, все постановки которого поставлены в народном жанре.