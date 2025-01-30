Су-25 ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области

Ракеты запускались самолетами с малой высоты Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике и личному составу подразделений украинской армии в приграничных районах Курской области.
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