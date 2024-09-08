Антинаркотический молодежный фестиваль прошел в Подольске

Фестиваль «Мы выбираем жизнь» вновь прошел в Подольске на Бульваре юности. Здесь можно было поиграть в лазертаг, проверить свои знания в интеллектуальных конкурсах, а также патриотической программе от юнармейцев.
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