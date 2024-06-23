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Швейцария не проиграла заключительный матч групповых этапов на 9 последних крупных турнирах. Последнее поражение было от Франции на Евро-2004

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Германией (1:1) в 3-м туре Евро-2024. Швейцария не проиграла заключительный матч групповых этапов на 9 последних крупных турнирах (ЧЕ/ЧМ).

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