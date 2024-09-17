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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы помолились у Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы помолились у Креста преподобной Евфросинии Полоцкой.

К святыне - с молитвой: Бобруйск встретил копию Креста преподобной Евфросинии Полоцкой, а сегодня прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы при Центре ´Покрова´ помолились у великой белорусской святыни.

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