В Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3 В Адыгее произошло землетрясение. Обложка © freepik / wirestock В Адыгее зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, его эпицентр находился в 15 километрах к северо-западу от Майкопа.