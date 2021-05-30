Google обвинили в тайном сборе данных пользователей

Google собирал данные о местоположении пользователей даже при отключенной функции отслеживания. Более того, компания давила на производителей смартфонов, чтобы настройки приватности были максимально скрыты от пользователей, сообщил The Insider.
Google собирал данные о местоположении пользователей даже при отключенной функции отслеживания. Более того, компания давила на производителей смартфонов, чтобы настройки приватности были максимально скрыты от пользователей, сообщил The Insider.
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