Политнавигатор Сейчас невозможно создание пророссийского буферного государства на территории Украины.
«Гитлер покажется школьником»: «пророссийская» буферная Украина недопустима – Селиванов
Комментарии
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Балу -
А наёмник этот, Андерсон который, тот ещё сказочник... "Не знал... Случайно... Заманили"... он сейчас всё что угодно расскажет, лишь бы свою великодристанскую задницу спасти... А было бы неплохо его показательно казнить!... Чтоб другим неповадно было... Ну надо же хоть как-то соответствовать тому, что про нас уже не одну сотню лет нагло врут во всех европах... Не хрен показывать наше миролюбие и готовность к диалогу!... Они нас не услышат, пока не получат по полной программе... Да и то будут визжать, что русские варвары... Ну так и надо показать им, насколько мы варвары... Чтобы они потом не то что пасть свою поганую открыть, дохнуть боялись...
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3 час.
Nikolay Zakharov
Включать Укру никуда не нужно,просто Россия с областями или губерниями,как до революции 1917г.
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2 час.
М
ММ
Огородить Хохляндию от Запада! Железным занавесом. Тотально перешерстить всех. Интернет помнит всё. И как скакали и кто именно, и как орали:"Москаляку на гиляку" По подвигу и награду. Каждого сосчитать, каждому по его заслугам- Южный берег Ледовитого океана большой, снегу там много и лопат на всех хохлов хватит.
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2 час.
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