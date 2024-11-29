«Гитлер покажется школьником»: «пророссийская» буферная Украина недопустима – Селиванов

Балу -

А наёмник этот, Андерсон который, тот ещё сказочник... "Не знал... Случайно... Заманили"... он сейчас всё что угодно расскажет, лишь бы свою великодристанскую задницу спасти... А было бы неплохо его показательно казнить!... Чтоб другим неповадно было... Ну надо же хоть как-то соответствовать тому, что про нас уже не одну сотню лет нагло врут во всех европах... Не хрен показывать наше миролюбие и готовность к диалогу!... Они нас не услышат, пока не получат по полной программе... Да и то будут визжать, что русские варвары... Ну так и надо показать им, насколько мы варвары... Чтобы они потом не то что пасть свою поганую открыть, дохнуть боялись...