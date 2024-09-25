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Глава USADA Тайгарт пранкерам: участники Игр дружбы не смогут выступать на ОИ

Глава USADA Тайгарт пранкерам: участники Игр дружбы не смогут выступать на ОИ

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что участники Игр дружбы не смогут выступать на Олимпиаде.

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