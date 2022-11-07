Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавит «Венецию» Черышева. Клуб идет на 19-м месте в Серии В

Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавит «Венецию» Дмитрия Черышева. «Да, Ваноли подписал контракт с «Венецией» до 2024 года с опцией продления еще на два года», – сообщил агент итальянского специалиста Андреа Д’Амико.
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