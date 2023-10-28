В ХАМАС сообщили, что попытка наступления Израиля с трех направлений провалилась

Попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа не увенчалась успехом, в ЦАХАЛ столкнулись с серьезными потерями, рассказал член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии