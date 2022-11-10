Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 890 подписчиков

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на десятое число одиннадцатого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1239 =Восстанавливая знания нашего языка, мы возвращаем основу Миропонимания и Мировоззрения, что дали нам наши предки =Все люди делятся на две категории: те, с которыми легко, и также легко без них, и те, с которыми сложно, но невозможно без них = Вы не должны быть лучше только потому, что так требует общество - вы совершенны в своём несовершенстве=Главное, заставляйте работать свой мозг: думайте, читайте, получайте новые навыки, опыт, знания - это продлевает Жизнь! = Говорят: Бог создал человека по образу и подобию своему; слова эти означают то, что человек по своему образу создал Бога ="Единство мысли, слова и дела - Основа Духовного Развития человека.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх