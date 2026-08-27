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Три вещих сна спасли Героя России от смерти в тылу врага

Три вещих сна спасли Героя России от смерти в тылу врага

Александр Казаков/ТАСС Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута, выпускник кадровой программы "Якутия – земля героев", за шесть дней пребывания в тылу врага в селе Трудовом ДНР видел три вещих сна, которые помогли выжить и добраться до позиций ВС РФ.

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