Политнавигатор Заявление бывшего узбекского чиновника, а ныне главы националистической русофобской партии «Национальное возрождение» и вице-спикера парламента Алишера Кадырова вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
Визовый режим с Россией. Ташкент решил выслужиться перед Вашингтоном
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это надо было сделать России, давно, но сначала выкинув мигрантов из страны. Закрыть границы.
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22 час.
СЗ
Светлана Зуева
Выучили на свою голову этих аульщиков,теперь получаем.....
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21 час.
лл
лина любимцева
Можно подумать, россияне прямо ломятся в Узбекистан... Да триста лет он россиянам не нужен...
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17 час.
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