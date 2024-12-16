Софинансирование государства в ПДС могут привязать к числу детей в семье

Среди идей о создании механизма «семейного инструмента долгосрочных сбережений» обсуждается вариант расширения софинансирования взносов граждан в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) с привязкой его к числу детей в семье, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом обсуждения концепции.