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В Пензенской области мужчина с ножом защищал родственницу от ее супруга

В Пензенской области мужчина с ножом защищал родственницу от ее супруга

В Башмаковском районе возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения. Как сообщает ОМВД России по району, местный житель 1995 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что ему были нанесены телесные повреждения ножом в кисть и спину.

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