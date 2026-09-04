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Дирижабль Skyeye пролетел 15 тыс. км из США в Японию для испытаний связи

Дирижабль Skyeye пролетел 15 тыс. км из США в Японию для испытаний связи

Миссия стала первым испытанием технологии Sceye в Азии. Главной задачей полета стала проверка системы связи SceyeCELL, которая позволяет подключать к платформе обычные смартфоны без дополнительного оборудования.

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