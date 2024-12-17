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62ИНФО | Новости Рязани

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Две рязанских улицы остались без воды 17 декабря

Две рязанских улицы остались без воды 17 декабря

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. Холодной воды не будет до 17:00 на улице Крупской в домах №№ 1/13 и 3 корпус 2, а также на улице Юбилейной в домах №№ 9, 10, 10в, 10в строение 1, строение 10г/3, строение 10г, 11, 12  .

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