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Янсен о «Спартаке»: «Рассматривал этот вариант всерьез. Думаю, они хотят тренера, который чуть лучше знает российский чемпионат»

– Это был конкретный вариант. После ухода из АЗ я всерьез воспринимаю интерес от любого клуба, поэтому вариант со «Спартаком» я рассматривал всерьез.

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