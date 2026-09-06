В избирательные комиссии Севастополя доставили бюллетени для предстоящих выборов

Территориальные избирательные комиссии Севастополя получили бюллетени.Севастопольская городская избирательная комиссия получила из типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
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