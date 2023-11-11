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Илон Маск – Зеленскому: «Хватит убивать украинскую молодёжь!»

Илон Маск – Зеленскому: «Хватит убивать украинскую молодёжь!»

Хватит убивать украинскую молодежь! Не нужно отправлять ее умирать в окопы.Такой ценный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому дал предприниматель и миллиардер из США Илон Маск в эфире подкаста американского блогера Лекса Фридмана.

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