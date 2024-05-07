NYT: Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада из-за связей с Россией

Макрона не смог убедить Пекин оказать давление на Москву Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к результату, глава КНР «рассержено» отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой, говорится в публикации издания The New York Times.