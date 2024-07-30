WP: не ждите чуда – F-16 не спасут ВСУ от разгрома

Николай Большаков 29 июля 2024 г. Чем больше неудач у ВСУ на фронте, тем больше в украинской прессе разговоров о скором прибытии в Незалежную американских истребителей F-16, после чего, дескать, украинская армия начнёт побеждать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии