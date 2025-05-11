SEGA разочаровала трансляцией Virtua Fighter Direct 2025 SPRING — фанаты жд...

SEGA разочаровала трансляцией Virtua Fighter Direct 2025 SPRING — фанаты ждали совсем другогоРазработчики новой части популярной серии файтингов Virtua Fighter вместо ожидаемой полноценной презентации новой части игры во время трансляции VF Direct 2025 SPRING лишь немного коснулись парочки моментов из грядущей новинки.