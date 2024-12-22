Володин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Работники энергетического комплекса России вносят вклад укрепление энергетической безопасности нашей страны, отметил 22 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
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