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Дебур о 4:1 с «Колорадо»: «Игра «Далласа» была настолько близка к идеалу для выезда, насколько это вообще возможно»

Команда одержала победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (4:1, 2-1).  После двух периодов «Старс» вели со счетом 2:1.

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