Муж сказал «просто подброшу коллегу», а я поехала следом

— Я сегодня, наверное, задержусь, — сказал Игорь в пятницу вечером, натягивая куртку в прихожей. — Надо просто подбросить коллегу до дома, у неё машина сломалась, а автобусы уже плохо ходят в это время.
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