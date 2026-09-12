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Муж сказал «просто подброшу коллегу», а я поехала следом

Муж сказал «просто подброшу коллегу», а я поехала следом

— Я сегодня, наверное, задержусь, — сказал Игорь в пятницу вечером, натягивая куртку в прихожей. — Надо просто подбросить коллегу до дома, у неё машина сломалась, а автобусы уже плохо ходят в это время.

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