На детские пособия в 2025 году выделят из бюджета 1,4 трлн рублей

На выплату единого пособия семьям с детьми в 2025 году выделят из федерального бюджета 1,4 триллиона рублей, сказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 15 октября.
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