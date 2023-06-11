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Находящийся в зоне СВО Рогозин: войска Украины переориентируют удар механизированных колонн в стык Запорожской области и ДНР

Находящийся в зоне СВО Рогозин: войска Украины переориентируют удар механизированных колонн в стык Запорожской области и ДНР

Вооруженные силы Украины переориентируют удар механизированных колонн в стык Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

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